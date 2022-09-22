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Увеличение поставок газа из Азербайджана чрезвычайно важно для Европы - госсекретарь МИД Венгрии

Экономика Материалы 22 сентября 2022 14:46 (UTC +04:00)
Увеличение поставок газа из Азербайджана чрезвычайно важно для Европы - госсекретарь МИД Венгрии

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Увеличение поставок газа из Азербайджана чрезвычайно важно для Европы, сказал госсекретарь министерства иностранных дел и торговли Венгрии Петер Штарай, выступая на Румынской международной газовой конференции, передает в четверг Trend.

По словам министра, Венгрия тесно сотрудничает со своими партнерами - Азербайджаном, Турцией, Грузией, в поиске путей диверсификации импорта энергоносителей.

“Венгрия находится в совершенно особом положении. Мы уже построили газовые соединители для шести или семи наших соседей. Но по-прежнему отсутствуют решения, отсутствует инфраструктура”, - сказал он.

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