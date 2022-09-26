Названа площадь посевов пшеницы в одном из крупных агропарков Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В агропарке ООО ID-Aqropark, расположенном в Саатлинском районе Азербайджана, пшеницей и ячменем засеяны поля площадью 380 гектаров.

Об этом сказали Trend в агентстве по развитию экономических зон Азербайджана.

По его данным, на территории агропарка общей площадью семь тысяч гектаров сады высажены на 1,6 тысячи гектарах.

"На территории агропарка начался сбор урожая миндаля и хлопка. С каждого гектара хлопковых полей планируется собрать 30-35 центнеров, а с миндальных садов - более семи тонн. В ближайшее время начнется сбор урожая граната. Ожидается собрать более 2,5 тысячи тонн (10 тонн с гектара). В то же время в агропарке ведутся работы по посеву озимого ячменя и пшеницы на территории 600 гектаров", - сказали в агентстве.

Инвестиции в агропарк оценивается в 21,7 миллиона манатов. В нем работают 157 человек постоянно и более 300 человек на сезонной основе.

В настоящее время на 239,3 тысячи гектарах земли в 32 районах Азербайджана создан 51 агропарк общей проектной стоимостью 2,4 миллиарда манатов. Из них 34 специализируются на растениеводстве, 14 – на растениеводстве и животноводстве, один – на животноводстве, два – на сортировке-упаковке, переработке и логистике.