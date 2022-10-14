Использование альтернативной энергии в Азербайджане достигнет 24% к 2026 году - Вюсал Гасымлы

БАКУ /Trend/ - Использование альтернативных источников энергии в Азербайджане достигнет 24 процентов к 2026 году и 30 процентов - к 2030 году.

Как передает Trend, об этом журналистам сказал в пятницу исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникации Вюсал Гасымлы.

Он отметил, что это предусмотрено в рамках "Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы".

"Согласно документу, в ближайшие четыре года планируется довести долю "зеленого" охвата" в Азербайджане до 12,3 процента, а использование альтернативных источников в производстве электроэнергии - до 24 процентов. В рамках данного стратегического приоритета предусматривается снижение доли земель, непригодных для использования, до 15 процентов. В Азербайджане к 2026 году уровень обеспечения населения питьевой водой будет доведен до 85 процентов, а уровень обеспечения водой для орошения - до 90 процентов. Для достижения всех этих результатов правительство, международные партнеры по развитию и представители предпринимателей должны работать сообща", - сказал Гасымлы.