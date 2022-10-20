Узловая подстанция "Джебраил" обеспечит более выгодный доступ к европейским энергорынкам - Баба Рзаев

БАКУ /Trend/ - Узловая подстанция "Джебраил" обеспечит более выгодный доступ к европейским энергетическим рынкам.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал глава ОАО «Азерэнержи» Баба Рзаев, информируя Президента Азербайджана Ильхама Алиева о 330/110-киловольтной узловой подстанции «Джебраил».

По словам Рзаева, узловая подстанция "Джебраил" позволит обеспечить бесперебойное снабжение Карабахского и Восточно-Зангезурского регионов электроэнергией, удовлетворить потребности реализуемых мегапроектов, получить дополнительный и более выгодный доступ посредством подстанций Джебраил-Нахчыван-Агры (Турция), а оттуда через энергосистему Турции к европейским энергетическим рынкам, увеличить экспортные возможности, спустя долгие годы подключить Нахчыванскую Автономную Республику к общей энергосистеме Азербайджана.

Отметим, что 19 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительных работ на 330/110-киловольтной узловой подстанции «Джебраил».

(Перевод: Фидан Мустафаева)