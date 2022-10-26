В Азербайджане прошел очередной аукцион по приватизации госимущества

БАКУ /Trend/ - 25 октября Государственная служба по имущественным вопросам при министерстве экономики Азербайджана провела очередной аукцион по приватизации госимущества, сообщает Trend в среду со ссылкой на минэкономики.

По данным ведомства, по итогам торгов были приватизированы 20 транспортных средств и один объект.

Приватизированным объектом является “Дом торжеств”, расположенный в Гарадагском районе Баку. Приватизированное имущество вместе с земельным участком было приобретено за 39 000 манатов.

Предложение на один из автомобилей превысило стартовую цену почти на 64 процента. Так, автомобиль марки "Nissan Sunny" при стартовой цене в 6 500 манатов был приобретен за 10 650 манатов. Кроме того, автомобиль марки "Kia Sorento" был приобретен за 15 000 манатов при стартовой цене в 10 000 манатов

Напомним, что следующие аукционы по приватизации госсобственности состоятся 15 и 22 ноября. На торги будут выставлены пакеты акций шести акционерных обществ, 25 малых государственных предприятий и объектов, 73 транспортных средства.