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Больше всего ипотечных договоров заключено в Баку - Госслужба

Экономика Материалы 31 октября 2022 10:26 (UTC +04:00)
Больше всего ипотечных договоров заключено в Баку - Госслужба

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Больше всего ипотечных договоров заключено в Баку.

Об этом в понедельник на запрос Trend сообщили в Государственной службе по имущественным вопросам при министерстве экономики Азербайджана.

Было отмечено, что за январь-сентябрь текущего года в Баку было заключено 28 243 ипотечных договора, что составляет 55 процентов от общего показателя по стране.

По Абшеронскому территориальному управлению №4 публичного лица юридического права "Государственный кадастр и реестр недвижимости" Госслужбы был заключен 5 781 договор, по Сумгайытскому территориальному управлению №2 - 3 439 договоров, Гянджинскому территориальному управлению №3 - 2 394 договора и Хачмазскому территориальному управлению №5 - 2 291 договор. Кроме того, отмечается, что в Евлахском территориальном управлении №17 и Ширванском территориальном управлении №13 чаще всего оформлялась недвижимость под залог.

Номер №

Наименование территориальных управлений

Общее количество договоров ипотеки

Доля по стране (в процентах)

1.

Бакинское территориальное управление №1

28243

55,0%

2.

Абшеронское территориальное управление №4

5781

11,3%

3.

Сумгайытское территориальное управление №2

3439

6,7%

4.

Гянджинское территориальное управление №3

2394

4,7%

5.

Хачмазское территориальное управление №5

2291

4,5%

6.

Евлахское территориальное управление №17

1105

2,2%

7.

Ширванское территориальное управление №13

955

1,9%

8.

Бардинское территориальное управление №7

881

1,7%

9.

Бейлаганское территориальное управление №6

810

1,6%

10.

Лянкяранское территориальное управление №10

751

1,5%

11.

Шамкирское территориальное управление №11

718

1,4%

12.

Шекинское территориальное управление №12

637

1,2%

13.

Габалинское территориальное управление №9

631

1,2%

14.

Уджарское территориальное управление №16

628

1,2%

15.

Джалилабадское территориальное управление №8

620

1,2%

16.

Товузское территориальное управление №15

602

1,2%

17.

Шамахинское территориальное управление №14

438

0,9%

18.

Загатальское территориальное управление №18

423

0,8%

По стране

51347

100%

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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