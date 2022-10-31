Больше всего ипотечных договоров заключено в Баку - Госслужба

БАКУ /Trend/ - Больше всего ипотечных договоров заключено в Баку.

Об этом в понедельник на запрос Trend сообщили в Государственной службе по имущественным вопросам при министерстве экономики Азербайджана.

Было отмечено, что за январь-сентябрь текущего года в Баку было заключено 28 243 ипотечных договора, что составляет 55 процентов от общего показателя по стране.

По Абшеронскому территориальному управлению №4 публичного лица юридического права "Государственный кадастр и реестр недвижимости" Госслужбы был заключен 5 781 договор, по Сумгайытскому территориальному управлению №2 - 3 439 договоров, Гянджинскому территориальному управлению №3 - 2 394 договора и Хачмазскому территориальному управлению №5 - 2 291 договор. Кроме того, отмечается, что в Евлахском территориальном управлении №17 и Ширванском территориальном управлении №13 чаще всего оформлялась недвижимость под залог.

Номер № Наименование территориальных управлений Общее количество договоров ипотеки Доля по стране (в процентах) 1. Бакинское территориальное управление №1 28243 55,0% 2. Абшеронское территориальное управление №4 5781 11,3% 3. Сумгайытское территориальное управление №2 3439 6,7% 4. Гянджинское территориальное управление №3 2394 4,7% 5. Хачмазское территориальное управление №5 2291 4,5% 6. Евлахское территориальное управление №17 1105 2,2% 7. Ширванское территориальное управление №13 955 1,9% 8. Бардинское территориальное управление №7 881 1,7% 9. Бейлаганское территориальное управление №6 810 1,6% 10. Лянкяранское территориальное управление №10 751 1,5% 11. Шамкирское территориальное управление №11 718 1,4% 12. Шекинское территориальное управление №12 637 1,2% 13. Габалинское территориальное управление №9 631 1,2% 14. Уджарское территориальное управление №16 628 1,2% 15. Джалилабадское территориальное управление №8 620 1,2% 16. Товузское территориальное управление №15 602 1,2% 17. Шамахинское территориальное управление №14 438 0,9% 18. Загатальское территориальное управление №18 423 0,8% По стране 51347 100%

(Перевод: Фидан Мустафаева)