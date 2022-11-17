Европа полагается на поставки газа из Азербайджана - экс-президент Болгарии

БАКУ /Trend/ - Европа полагается на поставки газа из Азербайджана.

Об этом Trend сказал в четверг экс-президент Болгарии Петр Стоянов.

"Азербайджан будет играть очень важную роль в качестве энергетического партнера для Европы, особенно перед лицом нынешнего энергетического кризиса. Не только Болгария, но и вся Европа полагается на будущее энергетическое сотрудничество с Азербайджаном", - сказал он.

По словам Стоянова, визит Президента Ильхама Алиева в Болгарию в начале октября по случаю запуска интерконнектора Греция-Болгария (IGB) был большим и важным событием.

"IGB - чрезвычайно важный проект для нашей страны, и все в Болгарии это понимают. У нас с Азербайджаном замечательное историческое партнерство и взаимопонимание, и мы очень уважаем друг друга. У Азербайджана и Болгарии очень многообещающее будущее для сотрудничества", - отметил он.

Twitter: @mariiiakhm