Госслужба возбудила дела против "Азтелеком" и "Бакинской телефонной связи"

БАКУ /Trend/ - Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана продолжает деятельность по предотвращению случаев недобросовестной конкуренции.

Как сообщили в среду Trend в Госслужбе, с целью установления соответствия повышения цен на тарифы на услуги ООО «Азтелеком» и ООО «Бакинская телефонная связь» требованиям антимонопольного законодательства было проведено расследование. В Госслужбу также поступили обращения в связи с этими предприятиями от частных интернет-провайдеров, в которых отмечено, что рост тарифов негативно сказывается на их деятельности.

В результате расследования в отношении ООО «Азтелеком» и ООО «Бакинская телефонная связь» были возбуждены дела по признакам манипулирования ценами с целью получения дополнительного преимущества на рынке.

(Перевод: Фидан Мустафаева)