Саммит Азербайджан-Турция-Туркменистан - три страны в качестве глобального энергетического центра (Анализ)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в туркменском городе Аваза состоится саммит Азербайджан-Турция-Туркменистан. В рамках саммита планируется обсудить шаги по дальнейшему углублению сотрудничества между тремя странами в сферах торговли, энергетики и транспорта.

В последние годы на фоне углубления экономических стратегических отношений между тюркскими государствами расширяются связи между этими странами также в двух- и трехстороннем форматах. Нынешняя встреча сыграет важную роль в развитии трехстороннего формата Азербайджан-Турция-Туркменистан. Реализация транспортного и транзитного потенциала имеет особое значение для всех трех стран. Потенциал стран в этой сфере, объединившись, превратит их в глобальный энергетический центр.

Совместные проекты в областях энергетики, транспорта, инфраструктуры и логистики расширяют экономические возможности Азербайджана, повышают его роль. Туркменистан в свою очередь обладает достаточно большими запасами газа, и часть этих запасов может быть выведена на рынок Турции через Южный газовый коридор.

Как считают эксперты, одной из основных тем сегодняшней встречи станет экспорт туркменского газа в европейские страны через Азербайджан и Турцию.

По мнению исследователя Центра глобального управления Шанхайского университета Селимхана Ениаджуна, Азербайджан, Турция и Туркменистан станут важными сторонами нового энергетического коридора.

Комментируя для Trend эти вопросы, он подчеркнул особое значение саммита Азербайджан-Турция-Туркменистан с точки зрения транспортировки углеводородов, нефти и природного газа из Каспийского бассейна в Европу.

"Эта встреча имеет особое значение с точки зрения удовлетворения спроса Европы на нефть и природный газ. Я думаю, что в последние дни 2022 года будут приняты очень продуктивные решения", - сказал Ениаджун.

Кроме того, новые возможности в этой сфере, на фоне мирового энергетического кризиса, может создать подписанный между Азербайджаном и Туркменистаном 21 января 2021 года в Ашхабаде Меморандум о взаимопонимании о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения «Достлуг» в Каспийском море.

Трехстороннее сотрудничество между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном будет способствовать и укреплению Транскаспийского транспортного коридора Восток-Запад.

Также следует отметить, что новые возможности для диверсификации транспортной системы стран Центральной Азии по маршруту Восток-Запад с выходом на международные рынки создаст восстановление транспортной инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, в том числе открытие Зангезурского коридора.

В целом этот саммит может создать условия для новых шагов в сферах торговли, энергетики, транспорта между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном.

(Перевод: Фидан Мустафаева)