MasterCard готова поддержать своими решениями игроков финсектора Азербайджана

БАКУ /Trend/ - MasterCard поддерживает цифровизацию финансового и банковского сектора Азербайджана и готова поддержать своими технологическими и другими решениями финтех-игроков.

Об этом сказал в интервью Trend генеральный директор Mastercard в Азербайджане и Турции Авшар Гурдал.

По его словам, решения MasterCard создают безопасную и эффективную среду для совершения финансовых операций, а также способствуют выходу на рынок новых проектов.

"У нас есть программа Fintech Express, в рамках которой мы сотрудничаем с финтехами различных стран, в том числе Азербайджана. В Азербайджане мы ожидаем роста числа финтех-проектов и игроков, а также видим потенциал стремительной цифровизации финансового сектора. В связи с этим ведется тесное сотрудничество с Центробанком и другими госструктурами", - добавил Гурдал.

Гендиректор отметил, что основу для прогнозирования роста финтех-проектов создают благоприятная цифровая среда, наличие интереса банков страны к этим проектам, статистика роста безналичных платежей и цели регулятора по увеличению их доли в общем обороте.