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Стала известна сумма, потраченная на восстановление освобожденных территорий (ФОТО)

Экономика Материалы 19 декабря 2022 11:14 (UTC +04:00)
Стала известна сумма, потраченная на восстановление освобожденных территорий (ФОТО)

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Эмин Севдималиев
Эмин Севдималиев
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БАКУ/Trend/ - Правительство Азербайджана потратило уже более 4 миллиардов долларов на восстановление освобожденных территорий.

Как передает Trend, об этом сказал министр финансов Азербайджанской Республики, сопредседатель межправительственной комиссии Самир Шарифов на прошедшем в Баку 7-м заседании Совместной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Саудовской Аравией.

"Мы высоко ценим, что Саудовская Аравия не устанавливает дипломатических связей с Арменией за ее политику агрессии в отношении Азербайджана, мы благодарны дружественной стране за ее принципиальную позицию. Вчера Зангилан посетила делегация из Саудовской Аравии. В ходе визита гости познакомились со зверствами, совершенными армянскими варварами на наших землях", - сказал он.

Шарифов подчеркнул, что в этом году отмечается 30-летие установления отношений между Азербайджаном и Саудовской Аравией. Сегодня отношения между двумя странами развиваются на основе прочного политического фундамента.

Стала известна сумма, потраченная на восстановление освобожденных территорий (ФОТО)
Стала известна сумма, потраченная на восстановление освобожденных территорий (ФОТО)
Стала известна сумма, потраченная на восстановление освобожденных территорий (ФОТО)
Стала известна сумма, потраченная на восстановление освобожденных территорий (ФОТО)
Стала известна сумма, потраченная на восстановление освобожденных территорий (ФОТО)
Стала известна сумма, потраченная на восстановление освобожденных территорий (ФОТО)
Стала известна сумма, потраченная на восстановление освобожденных территорий (ФОТО)
Стала известна сумма, потраченная на восстановление освобожденных территорий (ФОТО)
Стала известна сумма, потраченная на восстановление освобожденных территорий (ФОТО)
Стала известна сумма, потраченная на восстановление освобожденных территорий (ФОТО)
Стала известна сумма, потраченная на восстановление освобожденных территорий (ФОТО)
Стала известна сумма, потраченная на восстановление освобожденных территорий (ФОТО)
Стала известна сумма, потраченная на восстановление освобожденных территорий (ФОТО)
Стала известна сумма, потраченная на восстановление освобожденных территорий (ФОТО)
Стала известна сумма, потраченная на восстановление освобожденных территорий (ФОТО)
Стала известна сумма, потраченная на восстановление освобожденных территорий (ФОТО)
Стала известна сумма, потраченная на восстановление освобожденных территорий (ФОТО)
Стала известна сумма, потраченная на восстановление освобожденных территорий (ФОТО)
Стала известна сумма, потраченная на восстановление освобожденных территорий (ФОТО)
Стала известна сумма, потраченная на восстановление освобожденных территорий (ФОТО)
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