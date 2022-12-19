Стала известна сумма, потраченная на восстановление освобожденных территорий (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Правительство Азербайджана потратило уже более 4 миллиардов долларов на восстановление освобожденных территорий.

Как передает Trend, об этом сказал министр финансов Азербайджанской Республики, сопредседатель межправительственной комиссии Самир Шарифов на прошедшем в Баку 7-м заседании Совместной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Саудовской Аравией.

"Мы высоко ценим, что Саудовская Аравия не устанавливает дипломатических связей с Арменией за ее политику агрессии в отношении Азербайджана, мы благодарны дружественной стране за ее принципиальную позицию. Вчера Зангилан посетила делегация из Саудовской Аравии. В ходе визита гости познакомились со зверствами, совершенными армянскими варварами на наших землях", - сказал он.

Шарифов подчеркнул, что в этом году отмечается 30-летие установления отношений между Азербайджаном и Саудовской Аравией. Сегодня отношения между двумя странами развиваются на основе прочного политического фундамента.