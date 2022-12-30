С 2023 г. в отношении ряда юрлиц в Азербайджане будут применяться налоговые льготы

БАКУ /Trend/ - С 2023 года в отношении государственных юридических лиц, поддерживающих фонды, созданные в корпоративных и социальных целях, будут применяться налоговые льготы.

Об этом сказали в пятницу Trend в Государственной налоговой службе при министерстве экономики Азербайджана.

По данным источника, льготы будут применены и к компаниям с государственной долей свыше 51 процента.

Кроме того, освобождаются от налогов переводы в госфонды и фонды социального назначения. "Напомним, что с первого января 2021 года были освобождены от налогов и средства, которые предприниматели переводят в государственные фонды (например, фонд «Яшат», «Возрождение Карабаха»). Аналогичные меры с 1 января 2023 года будут применяться и в отношении государственных юридических лиц. Данное изменение стимулирует оказание государственными юрлицами финансовой помощи в социальных направлениях и одновременно увеличит финансовые доходы этих сфер", - говорится в пояснении ГНС.