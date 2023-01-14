БАКУ /Trend/ - Расширена деятельность азербайджанской страховой компании.

Об этом Trend сообщает в субботу со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Согласно информации, в соответствии со статьей 51.4 Закона Азербайджанской Республики «О страховой деятельности» ОАО «Qala Sığorta» выдана лицензия № TSF-0001, позволяющая осуществлять перестраховочную деятельность сроком на пять лет.

Напомним, что ОАО "Qala Sığorta" было создано в 2015 году на базе компании "Chartis Azerbaycan", работавшей с 1999 года. Его уставный капитал составляет 8,944 миллиона манатов.