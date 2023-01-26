Посол ЕС назвал объем инвестиций в Азербайджан за 15 лет

БАКУ/ Trend/ - За 15 лет ЕС реализовал в Азербайджане до 400 проектов на сумму 224 миллиона евро.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал Посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко на церемонии празднования 15-летия Представительства ЕС в Баку.

"Проекты, реализованные ЕС в Азербайджане в течение последних 15 лет охватывают гражданское общество, производство продуктов питания, образование и сельское хозяйство, развитие регионов и другие сферы", - сказал посол.

Михалко отметил, что проходящие переговоры между ЕС и Азербайджаном по новому стратегическому соглашению находятся на продвинутой стадии.

"В Азербайджане осуществлено более 50 твиннинг-проектов совместно с экспертами и государственными учреждениями стран-членов ЕС, и мы реализовали эти проекты совместно с государственными учреждениями Азербайджана", - добавил он.

Посол подчеркнул, что ЕС является одним из крупнейших партнеров, поддерживающих Азербайджан в разминировании, что является продолжением их инициатив для более безопасного и процветающего Южного Кавказа.