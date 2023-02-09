Система пищевой безопасности в Азербайджане соответствует мировым стандартам

БАКУ/ Trend/ - Система пищевой безопасности, созданная в Азербайджане соответствует мировым стандартам.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли в ходе конференции, посвященной итогам Twinning проекта «Усиление санитарных и фитосанитарных мер в Азербайджане»

По его словам, ЕС всемерно содействует Азербайджану в вопросах улучшения системы пищевой безопасности.

Тахмазли также отметил, что все задачи поставленные в рамках Twinning-программы, продолжающейся в Азербайджане 26 месяцев, были успешно выполнены.

«В рамках программы были привлечены иностранные специалисты, проведены специальные тренинги, а также созданы специальные лаборатории, что позволило улучшить защиту растений и обеспечение нужных условий для их производства», - добавил Тахмазли.