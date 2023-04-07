Экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном активно развивается - посол (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 7 апреля 12:04)

БАКУ /Trend/ - Экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном активно развивается и нарастает.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Казахстане Агалар Атамогланов в ходе "круглого стола", посвященного второму заседанию Азербайджано-казахстанского экспертного совета.

"Развитие двусторонних отношений с Казахстаном и сотрудничество в рамках международных организаций является одним из приоритетов внешней политики Азербайджана. Есть все предпосылки для развития наших отношений, включая экономический потенциал, энергоресурсы, выгодное географическое расположение и другие факторы», - сказал он

Посол также выразил надежду на то, что итоги "круглого стола", посвященного отношениям между Азербайджаном и Казахстаном, окажут положительное влияние на интеграционные процессы двух стран.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот между Азербайджаном и Кыргызстаном в январе - феврале 2023 года составил 99,719 миллиона долларов.

Напомним, что внешнеторговый оборот Азербайджана по итогам января - февраля 2023 года сократился на 9,7 процента, или 768,8 миллиона долларов по сравнению с январем-февралем 2022 года - с 7,94 миллиарда до 7,17 миллиарда долларов.