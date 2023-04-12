Счетная палата обнародовала результаты проверок, проведенных в Нахчыванской АР (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Управлением Счетной палаты по Нахчыванской Автономной Республике в 2022 году было запланировано проведение 13 аудиторских и 10 аналитических мероприятий.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в отчете Счетной палаты Азербайджана за 2022 год.

В отчете указано, что в отчетном году по причине изменения правовой формы в одном из объектов проверки было отложено запланированное аналитическое мероприятие.

Меры внешнего государственного финансового контроля свидетельствуют о ненадлежащем оформлении бюджетных проектов рядом объектов контроля. Так, при проведении прогнозирования по объектам, не учитывались фактические показатели предыдущих лет, неправильно определялся спрос, а смета составлялась с необоснованными превышениями. По итогам года неиспользованные средства смет, утвержденных объектами контроля, были уменьшены и направлены в резервный фонд по пунктам экономической классификации. В ходе аудита было выявлено, что в 10 объектах без соблюдения направлений, определенных единой бюджетной классификацией было использовано 54 тысячи манатов.

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