Цена барреля нефти в госбюджете-2023 Азербайджана может быть изменена - Самир Шарифов

БАКУ /Trend/ - Возможно изменение в связи с заложенной в госбюджете Азербайджана на 2023 год ценой барреля нефти.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал журналистам министр финансов Самир Шарифов в кулуарах конференции на тему "Гейдар Алиев и независимое государственное строительство Азербайджана: история и настоящее социально-экономического перехода".

"Цена барреля нефти, заложенная в госбюджете на 2023 год, может быть изменена. Считаем, что для этого есть определенные основания", - добавил министр.

Напомним, что цена одного барреля нефти в государственном бюджете на 2023 год определена в размере 50 долларов.

Отметим, что профицит государственного бюджета по итогам первого квартала 2023 года составил 1,723 миллиарда манатов. Доходы государственного бюджета составили 8,29 миллиарда манатов, а расходы - 6,567 миллиарда манатов. Доходы государственного бюджета от ненефтяного сектора в январе-марте 2023 года составили 4,43 миллиарда манатов, или 53,4 процента от общего дохода государственного бюджета, а по нефтяному сектору - 3,86 миллиарда манатов.