Великобритания намерена достичь нулевого уровня выбросов в сфере перевозок к 2050 году - министр

ЛЕЙПЦИГ /Trend/ - Великобритания намерена подтвердить приверженность укреплению глобальных усилий по достижению нулевого уровня выбросов парниковых газов в сфере перевозок к 2050 году.

Как передает в среду Trend, об этом сказал министр транспорта Великобритании Марк Харпер в ходе ежегодного саммита Международного транспортного форума 24 мая 2023 года в Лейпциге.

"Мы также обязуемся работать над согласованием промежуточных международных целевых показателей по сокращению выбросов на 2030 и 2040 годы и обеспечить принятие среднесрочных мер по сокращению выбросов к 2025 году. Мы признаем, что как государственный, так и частный секторы будут играть важную роль в реализации наших амбиций. Мы обязуемся сотрудничать с партнерами из частного сектора для продвижения решений по декарбонизации", - сказал он.

Харпер отметил, что важно привести решения по обезуглероживанию в соответствие с потребностями пользователей транспорта.

"С этой целью мы разработаем политику, способствующую рациональному выбору путешествий. Мы позаботимся о том, чтобы наша политика декарбонизации обеспечивала широкие сопутствующие выгоды для нашего здоровья, экономики и мест, в которых мы живем и работаем", - добавил он.