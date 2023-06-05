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Всемирный банк назначил нового регионального менеджера по Азербайджану

Экономика Материалы 5 июня 2023 14:17 (UTC +04:00)
Всемирный банк назначил нового регионального менеджера по Азербайджану

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Всемирный банк назначил нового регионального менеджера по Азербайджану.

Как сказали в понедельник Trend в ВБ, обязанности регионального менеджера перейдут с 1 июля к Штефани Шталльмайстер.

Ранее Шталльмайстер анимала должность менеджера Всемирного банка по операциям во Вьетнаме, Восточной Азии и Тихоокеанском регионе.

В свою очередь, Сара Майкл, которая является региональным менеджером ВБ в Баку, продолжит работу в штаб-квартире Всемирного банка в Вашингтоне в качестве уполномоченного лица по региону Ближнего Востока и Северной Африки.

Напомним, что Майкл на должность главы ВБ по Азербайджану была назначена в 2020 году.

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