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Замминистра экономики внес ясность в прогноз по инфляции в Азербайджане

Экономика Материалы 7 июня 2023 11:59 (UTC +04:00)
Замминистра экономики внес ясность в прогноз по инфляции в Азербайджане

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Среднегодовая инфляция в Азербайджане в текущем году прогнозируется на уровне 10,4 процента. Это прогноз с учетом мер, предпринятых Центральным банком по снижению инфляции, и шагов, предпринятых в данном направлении правительством.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал заместитель министра экономики Эльнур Алиев на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Неопределенность в отношении факторов спроса и предложения при инфляции все еще остается высокой. Центробанк прогнозирует инфляцию на этот год на уровне 8,9 процента. Это цифра за 12 месяцев. А то, о чем говорим мы, это среднегодовая инфляция. Между эти показателями нет никакого противоречия", - сказал замминистра.

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