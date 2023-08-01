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В Азербайджане появился первый пункт выдачи заказов Wildberries

Экономика Материалы 1 августа 2023 16:26 (UTC +04:00)
В Азербайджане появился первый пункт выдачи заказов Wildberries

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Международная онлайн-платформа Wildberries запустила продажи в Азербайджане, сообщает во вторник Trend.

Согласно информации компании, это откроет доступ к широкому ассортименту товаров, а субъектам предпринимательства предоставит возможность продавать онлайн, открывать партнерские точки выдачи и выходить на зарубежные рынки. Первый пункт выдачи заказов находится по адресу: г. Баку, ул. Сабита Оруджева, 45B.

Wildberries - это маркетплейс одежды, обуви, электроники, детских товаров, товаров для дома и множества других товаров.

Отметим, что Азербайджан стал восьмой страной присутствия компании. В сообщении Wildberries говорится, что рынок имеет высокие перспективы в сфере электронной торговли, с точки зрения логистики, развития предпринимательства, и в целом увеличения товарооборота России, Азербайджана и стран Центральной Азии.

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