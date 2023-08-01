В Азербайджане появился первый пункт выдачи заказов Wildberries

БАКУ /Trend/ - Международная онлайн-платформа Wildberries запустила продажи в Азербайджане, сообщает во вторник Trend.

Согласно информации компании, это откроет доступ к широкому ассортименту товаров, а субъектам предпринимательства предоставит возможность продавать онлайн, открывать партнерские точки выдачи и выходить на зарубежные рынки. Первый пункт выдачи заказов находится по адресу: г. Баку, ул. Сабита Оруджева, 45B.

Wildberries - это маркетплейс одежды, обуви, электроники, детских товаров, товаров для дома и множества других товаров.

Отметим, что Азербайджан стал восьмой страной присутствия компании. В сообщении Wildberries говорится, что рынок имеет высокие перспективы в сфере электронной торговли, с точки зрения логистики, развития предпринимательства, и в целом увеличения товарооборота России, Азербайджана и стран Центральной Азии.