Суговушанское водохранилище играет важную роль в орошении ряда районов - Сарван Агаев

БАКУ /Trend/ – Суговушанское водохранилище играет важную роль в орошении и имеет важное экономическое значение.

Об этом во вторник Trend сказал главный консультант Открытого акционерного общества "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" Сарван Агаев.

«До первой Карабахской войны орошение 96 тысяч гектаров плодородных земель, охватывающих несколько районов, осуществлялось через Сарсангское и Суговушанское водохранилища, построенные на Тертерчае, а также правобережный и левобережный магистральные каналы. После оккупации наших земель армянами возникли трудности в снабжении посевов поливной водой в Агдамском, Агджабединском, Тертерском, Бардинском, Евлахском и Геранбойском районах. После освобождения от оккупации в 2020 году были проведены ремонтные работы на левобережном магистральном канале. Правобережный канал в направлении Агдама вернулся под наш контроль после антитеррористических мероприятий в сентябре. Правобережный канал обеспечит орошение земель в Агдамском и Агджабединском районах», - сказал Агаев.

Отметим, что Суговушанское водохранилище и магистральные каналы были сданы в эксплуатацию в 1976 году. Общий объем воды водохранилища составляет 5,86 миллиона кубометров. Длина плотины составляет 630 метров, высота - 28 метров, а ширина - 10 метров.