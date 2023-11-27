Эксперт по недвижимости о том, как не стать жертвой мошенников при покупке квартиры

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане более пяти тысяч человек стали жертвами мошенников при покупке квартиры. Случаи продажи одной и той же квартиры нескольким лицам все еще имеют место. Об этом сообщает Центр социальных исследований.

По информации Генпрокуратуры, в связи с продажей одной и той же квартиры более чем одному лицу, а также незавершением строительных проектов к уголовной ответственности привлечено более 100 должностных лиц строительных компаний.

Как сказал в понедельник Trend эксперт по недвижимости Рамиль Османлы, поскольку купля-продажа квартиры в большинстве случаев совершается без нотариуса, она не регистрируется.

"По этой причине гражданин нигде не может получить информацию о купле-продаже квартиры. В настоящее время нет механизма, предотвращающего продажу одной и той же квартиры нескольким лицам", - сказал он.

Эксперт также затронул вопрос сертификатов на недвижимость. Он отметил, что несколько лет назад в Азербайджане были утверждены "Правила о сертификатах на недвижимость".

По словам Османлы, в то же время в новое законодательство планируется включить вопрос гарантийной записи. Наряду с этим, предлагается создать электронную базу. В ней будут содержаться данные всех компаний, а квартиры, выставленные на продажу, будут сертифицированы.

"Если перед строительными компаниями будет поставлено требование размещать данные в этой электронной базе, можно будет в определенной степени предотвратить продажу одной и той же квартиры нескольким людям", - сказал эксперт.

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