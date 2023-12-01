ОАЭ создают новый фонд для финансирования проектов по борьбе с изменением климата

ДУБАЙ /Trend/ - Объединенные Арабские Эмираты заявили о запуске нового частного инвестиционного фонда в размере 30 миллиардов долларов, ориентированного на климатические проекты в развивающихся странах.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал Президент ОАЭ, Шейх Мохамед бен Заид Аль Нахайян в ходе Всемирного саммита по действиям в области климата, организованного в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP28.

Он выразил надежду, что фонд под названием Alterra будет стимулировать инвестиции на общую сумму 250 миллиардов долларов к 2030 году.

«Я рад объявить о создании фонда в размере 30 миллиардов долларов для глобальных климатических решений», — сказал Шейх Мохамед бен Заид Аль Нахайян.

Президент COP28 Султан Аль-Джабер, который также является главой национальной нефтяной компании ОАЭ ADNOC, возглавит совет нового фонда.

Президент ОАЭ отметил, что фонд будет продвигать международные усилия по созданию более справедливой системы финансирования борьбы с изменением климата, уделяя особое внимание улучшению доступа к финансированию для стран Глобального Юга.

Напомним, что 1 декабря в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) состоялась церемония открытия Всемирного саммита по действиям в области климата, организованного в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP28.

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