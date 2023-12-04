Азербайджан вместе с соседями добился значительно прогресса в развитии Среднего коридора - Emerging Europe

БАКУ /Trend/ - Азербайджан, Грузия и Казахстан вместе с другими странами добились значительного прогресса в согласовании своего видения развития Среднего коридора.

Как передает Trend, об этом говорится в статье, опубликованной расположенным в Лондоне аналитическим центром Emerging Europe.

В анализе говорится, что при правильной политике Средний коридор, соединяющий рынки Китая и Европы через Центральную Азию и Кавказ, может активизировать региональную торговлю и повысить связность стран, расположенных вдоль маршрута.

Цитируя отчет Всемирного банка, аналитики отмечают, что при правильных инвестициях Средний коридор может утроить объемы торговли и вдвое сократить время в пути по этому маршруту к 2030 году. Это принесет пользу местной и региональной экономике и более широким сообществам, создавая возможности трудоустройства, стимулируя спрос на вспомогательные отрасли и привлекая бизнес.

В материале также отмечается, что в ноябре 2022 года между Азербайджаном, Грузией, Казахстаном и Турцией была подписана "дорожная карта", в которой перечислены приоритетные инвестиции и действия, необходимые для улучшения операций вдоль Среднего коридора. В июне 2023 года Азербайджан, Грузия и Казахстан также договорились о создании совместного логистического оператора данного маршрута.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.