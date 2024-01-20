Как соединяющая основную часть Азербайджана с Нахчываном дорога повлияет на экономику?

БАКУ /Trend/ - В соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики о мерах по продолжению работ по строительству связки автомобильной дороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд с Исламской Республикой Иран и моста над рекой Араз, Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана продолжает строительные работы на территории.

Как строительство этой дороги повлияет на экономику Азербайджана?

Как сообщил Trend экономист Эйюб Керимли, строительство данной дороги еще больше укрепит экономические связи с Нахчываном.

"С другой стороны, это повысит скорость и качество грузоперевозок транспортных и логистических путей в направлении Восток-Запад. Строительство этой дороги положительно скажется на доходах нашей страны от транзитных сборов, на экспортном потенциале и расширит внешнеэкономические связи.

Это положительно скажется на развитии предпринимательства в Нахчыване. Тем самым будут расширены возможности доступа к Турции и Европе.

В целом экономика страны будет получать валюту и влиять на развитие ненефтяного сектора. И самое основное, также расширит возможности Азербайджана как логистического центра", - отметил эксперт.

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