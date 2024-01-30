В ЗАО «AzerGold» состоялась пресс-конференция, посвященная итогам 2023 года и предстоящим задачам

30 января в Закрытом Акционерном Обществе (ЗАО) «AzerGold» состоялась пресс-конференция, посвященная итогам 2023 года и предстоящим задачам.

В ней приняли участие председатель Правления ЗАО «AzerGold» Закир Ибрагимов, руководители дочерних компаний ЗАО – гендиректор ООО «Daşkəsən Dəmir Filiz» Джейхун Алиев и исполнительный директор ООО «AzerBlast» Ризван Бахшиев.

Открывая пресс-конференцию, председатель Правления ЗАО «AzerGold» представил подробный отчет о проделанной Акционерным Обществом в 2023 году работе по добыче, продаже, экспорту драгоценных металлов, геологоразведке, созданию новых производственных предприятий, подготовке кадров, занятости, экологической политике, корпоративной социальной ответственности и другим направлениям деятельности. Было отмечено, что на фоне всестороннего развития нашего государства 2023 год стал для «AzerGold» запоминающимся и плодотворным. В один из самых знаменательных для акционерного общества дней, 11 февраля 2023 года – в восьмую годовщину со дня основания Акционерного Общества Распоряжением Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева, на месторождении золота «Тюлаллар» был осуществлен первый взрыв горных пород. Кроме того, в Гянджа-Дашкесанском экономическом районе успешно реализованы два крупных проекта производственной инфраструктуры. Один из них – расположенный на Човдарском Интегрированном Участке по Переработке завод по чановому выщелачиванию, другой – завод дочерней компании (ООО «Azerblast») по производству промышленных взрывчатых веществ. 28 декабря 2023 года оба предприятия были введены в эксплуатацию в тестовом режиме.

Показатели добычи в отчетном году составили 63.7 тыс. унций золота. Это самый высокий годовой показатель за весь период деятельности. В то же время в прошлом году было добыто 114.3 тыс. унций серебра. Таким образом, добыча золота превысила план на 2%, а серебра – на 6%. По сравнению с 2022 годом в 2023-м зафиксировано увеличение добычи золота на 1.7 тыс. унций (3%). В свою очередь, план добычи на 2024 год составляет 70 тыс. унций золота и 156.8 тыс. унций серебра, что на 9% и на 27% больше, чем в отчетном году, соответственно.

Положительная динамика сохранилась и в выручке от реализации драгоценных металлов в 2023 году. В отчетном году на местных и международных рынках было продано в общей сложности 68.1 тыс. унций золота и 119.8 тыс. унций серебра. По сравнению с 2022 годом общий объем продаж золота вырос на 7%. Из общего объема продаж 62.1 тыс. унций золота и 90.8 тыс. унций серебра реализовано на международных рынках. В соответствии с требованиями внутреннего рынка в виде сырья и готовой продукции реализовано 6 тыс. унций золота и 29.1 тыс. унций серебра. Таким образом, общие показатели продаж за 2017–2023 годы составили 416 тыс. унций золота и 853 тыс. унций серебра.

В отчетном году в результате реализации золота и серебра на международных и местных рынках получен доход в размере 232.8 млн. манатов. По сравнению с 2022 годом общая выручка от продаж выросла на 15%. 210.1 млн. манатов из этих средств приходится на экспорт, 22.7 млн. манатов – на доходы от внутренних продаж. По сравнению с 2022 годом доходы от экспорта выросли на 11%, а доходы от продаж на местном рынке – на 81%. В 2023 году 97,9% выручки от общих продаж драгоценностей было получено именно за счет продажи золота. Таким образом, общий доход от продажи золота и серебра за 2017–2023 годы составил 1.19 млрд. манатов.

З.Ибрагимов также рассказал о деятельности ЗАО «AzerGold», которая ставит перед собой цель превратить богатый минерально-сырьевой потенциал нашей республики в устойчивое развитие, внести вклад в социально-экономическое развитие страны, в области геологоразведки. Так, в отчетном году были проведены активные геофизические и геологоразведочные работы на месторождениях в Дашкесанском, Гейгельском, Балакенском, Кельбаджарском районах, а также в Джульфинском районе Нахчыванской Автономной Республики. Было отмечено, что в 2024 году география геологических исследований будет расширена еще больше, и в кратчайшие сроки начнется широкое внедрение инновационных технологий для получения предварительных результатов исследований на более крупных территориях.

Далее выступил гендиректор ООО «Daşkəsən Dəmir Filiz» Джейхун Алиев, который рассказал о работе, проводимой в направлении подготовки к эксплуатации железорудных месторождений «Дашкесан», создания цепочки производства железа. Было отмечено, что относительно низкое содержание железа в рудных породах месторождений железной руды «Дашкесан» (в среднем 40%) делает необходимым обогащение этих руд до минимальных 67%. Так, в качестве начального этапа производственной цепочки предусмотрено строительство обогатительного завода с целью производства концентрата с содержанием железа 67%. На следующем этапе будет построена инфраструктура по производству промежуточного железосодержащего продукта – пеллет, соответствующих техническим и химическим характеристикам для перехода к последующему производству из него финального продукта. Так, пеллеты будут направлены на завод HBI для производства продукта HBI (Hot Briquetted Iron – горячебрикетированное железо) с содержанием железа 95%.

Было добавлено, что с целью обеспечения соответствия заводов современным требованиям охраны окружающей среды с самого начального этапа проектирования учитываются глобальные экологические тенденции. Технология HBI позволяет сократить выбросы углекислого газа до 60% по сравнению с классическим подходом.

До внимания доведено, что, учитывая высокую инвестиционную стоимость проекта (1,7 млрд. манатов), с целью обеспечения его финансирования без дополнительной нагрузки на государственный бюджет в настоящее время ведутся переговоры с рядом крупных потенциальных компаний-партнеров. После оценки предложений и условий всех заинтересованных сторон будет принято решение о реализации проекта в наиболее выгодной для страны и народа форме.

На пресс-конференции также выступил исполнительный директор ООО «AzerBlast» Ризван Бахшиев, который рассказал о начале деятельности в тестовом режиме завода по производству промышленных взрывчатых веществ, построенного в прошлом году в Гяндже. Было отмечено, что завод с годовой производственной мощностью в 31.5 тыс. тонн построен на основе современных производственных технологий, высоких норм безопасности и экологии. На предприятии осуществляется производство взрывчатых веществ типов ANFO и Heavy ANFO, применяемых, в частности, в горнодобывающей и строительной отраслях. До внимания было доведено, что с оценкой местного спроса и экспортного потенциала на начальном этапе деятельности завод будет производить 14 тыс. тонн взрывчатых веществ в год. В ближайшие годы, учитывая имеющийся потенциал горнодобывающей промышленности Карабаха и Восточного Зангезура, масштабные строительные проекты, а также экспортный потенциал производимой продукции, планируется довести годовой объем производства завода до максимума – 31.5 тыс. тонн.

В завершение пресс-конференции председатель Правления ЗАО «AzerGold» З.Ибрагимов проинформировал о планах, направленных на устойчивое развитие горнодобывающей отрасли страны в предстоящий период, а также ответил на многочисленные вопросы представителей СМИ.