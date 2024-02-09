В Азербайджане в ближайшее время будет активирована услуга оплаты проезда банковскими картами

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время, после обновления системы оплаты в автобусах, появится возможность осуществлять оплату проезда со всех банковских карт и мобильных устройств, поддерживающих бесконтактную технологию оплаты.

Об этом в пятницу сказал Trend председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана Анар Рзаев.

"В Азербайджане проводятся работы по совершенствованию существующей системы безналичной оплаты, позволяющей использовать все виды платежных средств в общественном транспорте. В ближайшее время будет протестировано осуществление платежей банковскими картами на нескольких маршрутах. После тестирования предполагается начать внедрение этого способа оплаты. Думаю, что 2024 год будет очень важным с точки зрения развития пассажирского транспорта и внедрения новшеств", - сказал Рзаев.

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