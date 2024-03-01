Азербайджан и Албания подписали соглашение об экономическом сотрудничестве (ФОТО) (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Албания подписали соглашение об экономическом сотрудничестве, сообщает в пятницу Trend.

Согласно данным министерства экономики Азербайджана, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и президент SOCAR Ровшан Наджаф провели встречу с вице-премьером, министром инфраструктуры и энергетики Республики Албания Белиндой Баллуку.

Было подчеркнуто успешное развитие связей с Албанией, а также значимость взаимных визитов на высоком уровне и проводимых переговоров в расширении сотрудничества. Укрепление экономического сотрудничества между нашими странами занимает важное место в двусторонних отношениях. Деловые визиты, встречи и организация различных мероприятий играют благоприятную роль в формировании эффективного экономического партнерства.

Кроме того, на встрече была предоставлена информация о благоприятной деловой и инвестиционной среде, а также созданных для инвесторов возможностях, отмечен потенциал для укрепления партнерства с Албанией в сферах энергетики, торговли, инвестиций, промышленности, сельского хозяйства, туризма, транспорта и инфраструктуры.

Подчеркивается, что стороны обсудили возможности поощрения двустороннего бизнес-партнерства, инвестиций и совместной деятельности.

В рамках встречи состоялось подписание Соглашения об экономическом сотрудничестве между правительством Азербайджанской Республики и Советом министров Республики Албания. Документ предусматривает поощрение сотрудничества в приоритетных направлениях, в том числе в областях торговли, инвестиций, энергетики, транспорта, инфраструктуры, сельского хозяйства, туризма, окружающей среды и гуманитарной сфере.

Напомним, что согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Албанией в январе 2024 года составил более 486 тысяч долларов.

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