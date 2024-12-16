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Экономика Нахчывана выросла

Экономика Материалы 16 декабря 2024 15:38 (UTC +04:00)
Экономика Нахчывана выросла

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре этого года валовой внутренний продукт Нахчыванской Автономной Республики составил 1 миллиард 365 миллионов 189 тысяч 200 манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Автономной Республики.

Согласно данным, это на 1 процент больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Было отмечено, что за первые 11 месяцев текущего года валовой внутренний продукт на душу населения вырос на 0,4 процента, составив 2 906,5 маната.

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