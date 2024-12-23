В Азербайджане возросло производство строительного песка

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре этого года в Азербайджане было произведено 1 178,7 тыс. тонн строительного песка.

Об этом Trend сообщили в Госкомстате.

Согласно данным, это на 257 тонн, или на 27,9% больше, чем за тот же период прошлого года. По состоянию на 1 декабря запасы готовой продукции в стране составляли 8,1 тыс. тонн.

Отметим, что общая стоимость производства в горнодобывающей промышленности Азербайджана в январе-ноябре этого года составила 37,6 миллиарда манатов, увеличившись на 0,8 процента по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

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