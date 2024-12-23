Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

В Азербайджане возросло производство строительного песка

Экономика Материалы 23 декабря 2024 21:20 (UTC +04:00)
В Азербайджане возросло производство строительного песка
Фото: Искусственный интеллект

Читайте Trend в

Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре этого года в Азербайджане было произведено 1 178,7 тыс. тонн строительного песка.

Об этом Trend сообщили в Госкомстате.

Согласно данным, это на 257 тонн, или на 27,9% больше, чем за тот же период прошлого года. По состоянию на 1 декабря запасы готовой продукции в стране составляли 8,1 тыс. тонн.

Отметим, что общая стоимость производства в горнодобывающей промышленности Азербайджана в январе-ноябре этого года составила 37,6 миллиарда манатов, увеличившись на 0,8 процента по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости