КАЭС о положительном эффекте строительства атомной электростанции на экономику Казахстана

БАКУ /Trend/ - В условиях растущих потребностей в электроэнергии и необходимости сокращения выбросов углерода атомная энергия в Казахстане становится привлекательным решением благодаря своей высокой эффективности и экологичности.

Об этом в ответ на запрос Trend сказали в компании "Казахстанские атомные электрические станции" (КАЭС).

По словам источника, планируемое строительство АЭС окажет положительный мультипликативный эффект на экономику Казахстана.

В компании также подчеркнули, что в рамках прошедшего в Астане семинара по введению в систему менеджмента эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) представили подходы и стандарты организации, опыт реализации проектов строительства АЭС в других странах и рекомендации по дальнейшему развитию ядерной энергетики в Казахстане.

"Эксперты МАГАТЭ отметили наличие в Казахстане базовой инфраструктуры и профильных высших учебных заведений, обеспечивающих подготовку специалистов для атомной отрасли", – сообщили в КАЭС.

Напомним, что 6 октября 2024 года в Казахстане состоялся референдум по строительству АЭС, на котором 71,12% казахстанцев проголосовали за реализацию проекта.

Отметим, что в интервью казахстанским СМИ Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в международном консорциуме по строительству АЭС в Казахстане генеральным оператором будет казахстанская сторона как заказчик проекта. Он также сказал, что в переговорах по строительству АЭС с Президентом России обсуждалось возможное участие компании "Росатом". Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что ведутся переговоры с китайской компанией, учитывая успешный опыт Китая в строительстве ядерных объектов гражданского назначения, а также интересы других иностранных корпораций, включая западные.