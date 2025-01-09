В Агдамском промышленном парке планируется запустить предприятие по производству табачных изделий - Эльчин Кязимов

Предприниматели проявляют большой интерес к Агдамскому
промышленному парку. Уже более 65 процентов его территории занято
предпринимателями. Примечательно, что несмотря на короткий срок
существования, Агдамский промышленный парк уже занимает второе
место в стране по числу резидентов, уступая лишь Сумгайытскому
химическому промышленному парку",- сказал он.
Э.Кязимов сообщил, что 29 субъектов предпринимательства с общим
объемом инвестиций в парк в 271 миллион манатов получили статус
резидентов, а 4 предпринимателя - статус нерезидентов.
"Всего в промпарке этими 33 субъектами предпринимательства
предусмотрено создание более 2400 рабочих мест. На сегодняшний день
в работу, проделанную в промышленном парке, резидентами
инвестировано около 97 миллионов манатов, создано 380 постоянных
рабочих мест. В настоящее время в Агдамском промышленном парке
функционируют 9 предприятий. Эти предприятия производят
электрораспределительное оборудование, электрические розетки и
бетонные подстанции; кровельные и фасадные покрытия;
вентиляционное, противопожарное оборудование и различные
металлические изделия; обои; различные виды обуви; системы
автоматизации и телемеханики, пористые строительные блоки", -
подчеркнул он.
Пресс-секретарь отметил, что экспорт обоев, произведенных в
промпарке осуществляется в Грузию.
"Отрадно, что продукция, произведенная в Агдамском промышленном
парке, широко используется в строительно-монтажных работах,
проводимых на освобожденных от оккупации территориях, а также
широко продается на внутреннем рынке. Уже достигнут успех и в
экспортном направлении. Так, был осуществлен экспорт обоев,
произведенных в промышленном парке, в Грузию, что является первым
экспортом обоев Азербайджана. Кроме того, ведутся переговоры по
экспорту обоев в страны СНГ, Турцию, Ирак и др.", - также заявил
он.
Э.Кязимов отметил, что в настоящее время многими резидентами
Агдамского промышленного парка строится около 10 предприятий.
Ведутся переговоры с европейскими странами по экспорту обуви
строительного назначения, производимой одним из резидентов
Агдамского промышленного парка. Компания уже получила сертификат,
который позволяет ей экспортировать продукцию в страны Европы. В
целом, стоит отметить, что промышленные зоны в стране являются
наиболее удобной бизнес-платформой для инвесторов. В этих зонах
созданы все условия для развития предпринимательской деятельности.
Предприниматели обеспечены готовой инфраструктурой, финансируемой
государством, и могут реализовывать свои бизнес-проекты по принципу
Plug and Play",- также отметил он.
Пресс-секретарь рассказал и об условиях и возможностях для
развития предпринимательской деятельности.
"Резиденты промышленных парков полностью освобождаются от налога
на имущество, землю, доходы, а также от НДС и таможенных пошлин при
ввозе техники, технологического оборудования и установок для
производственных нужд сроком на 10 лет с момента их регистрации.
Стоит отметить, что благодаря льготам на НДС и таможенные сборы при
импорте, резиденты промышленных парков, находящихся в ведении
Агентства развития экономических зон, сэкономили более 501 миллиона
манатов, а за 11 месяцев 2024 года — 40,68 миллиона манатов. Кроме
того, в действующих промпарках на освобожденных от оккупации
территориях действуют дополнительные льготы. К ним относятся
специальные льготные банковские кредиты, субсидирование выплат по
социальному страхованию, 20-процентная скидка на коммунальные
услуги, таможенные пошлины на импортируемое сырьё и материалы, а
также полное освобождение от НДС по установленному перечню", -
добавил Э.Кязимов.
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