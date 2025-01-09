В Агдамском промышленном парке планируется запустить предприятие по производству табачных изделий - Эльчин Кязимов

Предприниматели проявляют большой интерес к Агдамскому промышленному парку. Уже более 65 процентов его территории занято предпринимателями. Примечательно, что несмотря на короткий срок существования, Агдамский промышленный парк уже занимает второе место в стране по числу резидентов, уступая лишь Сумгайытскому химическому промышленному парку",- сказал он.

Э.Кязимов сообщил, что 29 субъектов предпринимательства с общим объемом инвестиций в парк в 271 миллион манатов получили статус резидентов, а 4 предпринимателя - статус нерезидентов.

"Всего в промпарке этими 33 субъектами предпринимательства предусмотрено создание более 2400 рабочих мест. На сегодняшний день в работу, проделанную в промышленном парке, резидентами инвестировано около 97 миллионов манатов, создано 380 постоянных рабочих мест. В настоящее время в Агдамском промышленном парке функционируют 9 предприятий. Эти предприятия производят электрораспределительное оборудование, электрические розетки и бетонные подстанции; кровельные и фасадные покрытия; вентиляционное, противопожарное оборудование и различные металлические изделия; обои; различные виды обуви; системы автоматизации и телемеханики, пористые строительные блоки", - подчеркнул он.

Пресс-секретарь отметил, что экспорт обоев, произведенных в промпарке осуществляется в Грузию.

"Отрадно, что продукция, произведенная в Агдамском промышленном парке, широко используется в строительно-монтажных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, а также широко продается на внутреннем рынке. Уже достигнут успех и в экспортном направлении. Так, был осуществлен экспорт обоев, произведенных в промышленном парке, в Грузию, что является первым экспортом обоев Азербайджана. Кроме того, ведутся переговоры по экспорту обоев в страны СНГ, Турцию, Ирак и др.", - также заявил он.

Э.Кязимов отметил, что в настоящее время многими резидентами Агдамского промышленного парка строится около 10 предприятий.

Ведутся переговоры с европейскими странами по экспорту обуви строительного назначения, производимой одним из резидентов Агдамского промышленного парка. Компания уже получила сертификат, который позволяет ей экспортировать продукцию в страны Европы. В целом, стоит отметить, что промышленные зоны в стране являются наиболее удобной бизнес-платформой для инвесторов. В этих зонах созданы все условия для развития предпринимательской деятельности. Предприниматели обеспечены готовой инфраструктурой, финансируемой государством, и могут реализовывать свои бизнес-проекты по принципу Plug and Play",- также отметил он.

Пресс-секретарь рассказал и об условиях и возможностях для развития предпринимательской деятельности.

"Резиденты промышленных парков полностью освобождаются от налога на имущество, землю, доходы, а также от НДС и таможенных пошлин при ввозе техники, технологического оборудования и установок для производственных нужд сроком на 10 лет с момента их регистрации. Стоит отметить, что благодаря льготам на НДС и таможенные сборы при импорте, резиденты промышленных парков, находящихся в ведении Агентства развития экономических зон, сэкономили более 501 миллиона манатов, а за 11 месяцев 2024 года — 40,68 миллиона манатов. Кроме того, в действующих промпарках на освобожденных от оккупации территориях действуют дополнительные льготы. К ним относятся специальные льготные банковские кредиты, субсидирование выплат по социальному страхованию, 20-процентная скидка на коммунальные услуги, таможенные пошлины на импортируемое сырьё и материалы, а также полное освобождение от НДС по установленному перечню", - добавил Э.Кязимов.

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