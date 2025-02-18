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Строительство морских ВЭС является одним из приоритетов - Джавид Абдуллаев

Экономика Материалы 18 февраля 2025 17:13 (UTC +04:00)
Строительство морских ВЭС является одним из приоритетов - Джавид Абдуллаев

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Строительство морских ветровых электростанций является одним из приоритетных вопросов.

Об этом сказал сегодня директор Государственного агентства возобновляемых источников энергии при министерстве энергетики Азербайджана Джавид Абдуллаев во время медиатура на ветровую электростанцию "Хызы-Абшерон", сообщает Trend.

Он отметил, что анализ и оценка в соответствии с законодательством водных объектов близятся к завершению.

"Многие компании заинтересованы в строительстве морских ВЭС. С ними ведутся переговоры. Мы уже проводим работы по измерению скорости ветра на одном из морских участков. Будет проведена аналогичная работа и по другим участкам. На следующем этапе в соответствии с законодательством будет выбран производитель энергии", - сказал Д.Абдуллаев

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