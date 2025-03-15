Фариз Джафаров о внедрении ИИ в Азербайджане и его экономическом потенциале

БАКУ /Trend/ - Азербайджан реализует уникальные проекты с использованием искусственного интеллекта (ИИ).

Как сообщает Trend, об этом сказал исполнительный директор Аналитического и координационного центра Четвертой промышленной революции (4SIM) Фариз Джафаров в ходе панельной дискуссии на тему "Новые технологии для нового мира" в рамках XII Глобального Бакинского форума.

Он отметил, что команда Центра, и других государственных учреждений, создали несколько уникальных систем, которыми теперь пользуются граждане. Одним из таких проектов является внедрение ИИ в систему call-центров.

“Мы начали проект, в котором искусственный интеллект помогает гражданам Азербайджана при звонках в министерство экономики, чтобы они могли получить ответы на вопросы по налогам и общественным услугам. ИИ понимает речь звонящего и находит в законодательстве правильный ответ, чтобы помочь оператору. Одновременно мы используем анализ речи для того, чтобы понять, как наши операторы отвечают на вопросы", — пояснил Фариз Джафаров.

Также, по его словам, ИИ используется в энергетическом секторе. В данный момент ведется работа с различными производственными компаниями и заводами, чтобы ИИ помогал отслеживать углеродные выбросы и разрабатывать способы их сокращения. Кроме того, ИИ помогает в прогностическом техобслуживании, что необходимо для предотвращения поломок дорогостоящего оборудования на крупных государственных предприятиях.

“Мы также применяем ИИ для распознавания лиц граждан, чтобы облегчить доступ к государственным услугам. В 2019 году Азербайджан начал активно внедрять приложения ИИ, и сейчас мы используем их для чат-ботов. Мы обучили систему на более чем миллион предложений и слов, чтобы граждане могли получать ответы на вопросы по законодательству и другим вопросам,” — добавил Фариз Джафаров.

Он подчеркнул, что для объединения всех этих процессов была разработана стратегия цифровой экономики на ближайшие шесть лет, которая включает более 52 инициатив. Эти инициативы охватывают все аспекты применения ИИ, включая инфраструктуру, сбор данных, этические вопросы и законодательство. Согласно расчетам, к 2040 году применение ИИ может принести азербайджанской экономике около 40 миллиардов долларов США.

“Мы также считаем, что цифровая грамотность очень важна для успешной реализации этих технологий,” — добавил Фариз Джафаров.