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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 21 апреля

Экономика Материалы 21 апреля 2025 09:20 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 21 апреля

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 21 апреля.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.9581 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0445 маната, а 100 российских рублей — 2.0781 маната.

Валюты

1 доллар США

USD

1.7

1 евро

EUR

1.9581

1 австралийский доллар

AUD

1.0911

1 белорусский рубль

BYN

0.5405

1 болгарский леви

BGN

0.9903

1 дирхам ОАЭ

AED

0.4628

100 южнокорейских вон

KRW

0.1198

1 чешская крона

CZK

0.0782

1 китайский юань

CNY

0.2333

1 датская крона

DKK

0.2623

1 грузинский лари

GEL

0.6184

1 гонконгский доллар

HKD

0.219

1 индийская рупия

INR

0.0200

1 британский фунт стерлингов

GBP

2.2754

10000 иранских риалов

IRR

0.0297

1 шведская крона

SEK

0.1786

1 швейцарский франк

CHF

2.1037

1 израильский шекель

ILS

0.4616

1 канадский доллар

CAD

1.2322

1 кувейтский динар

KWD

5.5472

100 казахских тенге

KZT

0.3250

1 катарский риал

QAR

0.4664

1 кыргызский сом

KGS

0.0196

100 венгерских форинтов

HUF

0.4803

1 молдавский лей

MDL

0.0983

1 норвежская крона

NOK

0.1632

100 узбекских сомов

UZS

0.0131

100 пакистанских рупий

PKR

0.6054

1 польский злотый

PLN

0.4578

1 румынский лей

RON

0.3936

100 российских рублей

RUB

2.0781

1 сербский динар

RSD

0.0165

1 сингапурский доллар

SGD

1.3034

1 саудовский риал

SAR

0.4531

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

xdr

2.3057

1 турецкая лира

TRY

0.0445

1 туркменский манат

TMT

0.4857

1 украинская гривна

UAH

0.0411

100 японских йен

JPY

1.2078

1 новозеландский доллар

NZD

1.0197
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