Хорватия увеличила закупки азербайджанской нефти в январе-марте 2025 г.

БАКУ /Trend/ - В январе-марте этого года из Азербайджана в Хорватию было экспортировано 428,4 тысячи тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 238,7 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно информации, данный показатель по сравнению с аналогичным периодом 2024 года в стоимостном выражении увеличился на 188,2 миллиона долларов США или в 4,7 раза, а в физическом выражении — на 349,1 тысячи тонн или в 5,4 раза.

За этот период Хорватия заняла 4-е место среди стран-экспортеров нефти Азербайджана.

Отметим, что в январе-марте 2025 года из Азербайджана в 13 стран было продано 6 миллионов тонн нефтепродуктов (кроме сырых продуктов, нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород; продуктов с содержанием нефти или нефтепродуктов 70% по массе и более) на сумму 3,3 миллиарда долларов США.

Объем экспорта нефтепродуктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился в стоимостном выражении на 4,4 процента, или на 153,5 миллиона долларов США, а по объему вырос на 7,3 процента, или на 411,1 тысячи тонн.

Кроме того, в январе-марте 2025 года объем торговых операций между Азербайджаном и Хорватией составил 239,9 миллиона долларов США, что на 188,3 миллиона долларов США или в 4,6 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.

За отчетный период объем торгового оборота с Хорватией составил 1,99 процента от общего объема торгового оборота Азербайджана. Таким образом, Хорватия заняла 10-ю строчку в рейтинге стран, с которыми Азербайджан осуществляет наибольшее количество торговых операций.

В январе–марте текущего года экспорт продукции из Азербайджана в Хорватию составил 238,8 миллиона долларов США. Это на 188,3 миллиона долларов или в 4,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. За отчетный период экспортные операции с Хорватией составили 3,74 процента от общего объема экспорта Азербайджана.

В январе-марте этого года из Хорватии в Азербайджан были осуществлены импортные операции на сумму 1,1 миллиона долларов США, что на 19 тысяч долларов США или на 1,6 процента меньше, чем годом ранее.