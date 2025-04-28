Социальные реформы в Азербайджане, проведенные в 2018-2025 гг. охватили 4 млн человек - министр

БАКУ /Trend/ - В результате целенаправленной политики Президента Ильхама Алиева в социальной сфере в нашей стране в 2018-2025 годах реализовано пять крупных пакетов социальных реформ. Объем ежегодного дополнительного финансирования этих реформ составил 7,6 миллиарда манатов и охватил 4 миллиона человек.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сегодня на конференции на тему "Влияние цифровизации и искусственного интеллекта на рабочие места", посвященной Всемирному дню охраны труда и 120-летию первого коллективного договора в Баку, сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев.

По его словам, в результате за этот период минимальная заработная плата увеличилась в 3,1 раза, минимальная пенсия - в 2,9 раза, а среднемесячная пенсия - в 2,6 раза.

"Объем социальных пособий и пенсионных выплат увеличился в 5 раз с 400 миллионов манатов до 1,9 миллиарда манатов.

Кроме того, в результате мер, принятых в отношении рынка труда, количество трудовых договоров увеличилось на 556 тысяч или на 42,4 процента, причем 90 процентов этого роста приходится на частный сектор. За указанный период Фонд заработной платы вырос в 2,9 раза, в том числе в негосударственном секторе - в 3,2 раза.

В Азербайджане реализуются последовательные реформы, направленные на усиление социальной защиты населения, расширение возможностей занятости, развитие трудовых отношений, электронизацию услуг в социальной сфере, обеспечение оперативности и прозрачности", - добавил он.

Отметим, что в Баку во дворце "Гюлистан" проходит конференция на тему "Влияние цифровизации и искусственного интеллекта на рабочие места", посвященная Всемирному дню охраны труда и 120-летию первого коллективного договора.

В конференции принимают участие министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев, президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Мамед Мусаев, председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана Сахиб Мамедов, представители других государственных и частных структур.

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