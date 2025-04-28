В 2024 году было расследовано более 2 тысяч несчастных случаев на производстве - Анар Алиев

БАКУ /Trend/ - В 2024 году в Азербайджане было расследовано 2052 несчастных случая на производстве.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сегодня на конференции на тему "Влияние цифровизации и искусственного интеллекта на рабочие места", посвященной Всемирному дню охраны труда и 120-летию первого коллективного договора, сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев.

"В течение 2024 года Государственная служба трудовой инспекции при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана рассмотрела более 23 тысяч заявлений и жалоб, ответила на около 19,5 тысяч запросов. За указанный период было расследовано 2052 несчастных случая, завершено расследование 631 несчастного случая, связанного с производством", - добавил он.

Отметим, что в Баку во дворце "Гюлистан" проходит конференция на тему "Влияние цифровизации и искусственного интеллекта на рабочие места", посвященная Всемирному дню охраны труда и 120-летию первого коллективного договора.

В конференции принимают участие министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев, президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Мамед Мусаев, председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана Сахиб Мамедов, представители других государственных и частных структур.

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