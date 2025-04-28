В Азербайджане 90% роста числа трудовых договоров приходится на частный сектор - Анар Алиев

БАКУ /Trend/ - В результате мер, принятых в отношении рынка труда Азербайджана в период с 2018 по 2025 год, количество трудовых договоров увеличилось на 556 тысяч или на 42,4 процента, причем 90 процентов этого роста приходится на частный сектор.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сегодня на конференции на тему "Влияние цифровизации и искусственного интеллекта на рабочие места", посвященной Всемирному дню охраны труда и 120-летию первого коллективного договора, сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев.

Он отметил, что за указанный период фонд заработной платы вырос в 2,9 раза, в том числе в негосударственном секторе - в 3,2 раза.

"Усилены меры, связанные с социальной защитой и занятостью членов семей шехидов и инвалидов войны. В период после окончания Отечественной войны оказано около 380 тысяч социальных услуг 131 тысячи граждан этой категории, а пособия и пенсии семьям шехидов и инвалидов войны увеличены в среднем до 2 раз. За последние пять лет инвалидам войны было выделено 6800 квартир и 567 автомобилей.

Обеспечена занятость 26,2 тысячи человек, в том числе 12,4 тысячи человек привлечены к программе самозанятости, 1070 человек - к профессиональной подготовке.

11 тысяч человек получили 77 тысяч социально-психологических и реабилитационных услуг, в том числе 492 военнослужащим были предоставлены 609 высокотехнологичных протезов, 2300 инвалидам войны - 70 тысяч средств реабилитации",- добавил он.

Отметим, что в Баку во дворце "Гюлистан" проходит конференция на тему "Влияние цифровизации и искусственного интеллекта на рабочие места", посвященная Всемирному дню охраны труда и 120-летию первого коллективного договора.

В конференции принимают участие министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев, президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Мамед Мусаев, председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана Сахиб Мамедов, представители других государственных и частных структур.

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