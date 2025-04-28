Китай инвестирует в новые проекты возобновляемой энергетики в Азербайджане - посол

БАКУ /Trend/ - Китай инвестирует в развитие новых проектов в сфере возобновляемой энергетики в Азербайджане.

Как передает Trend, об этом сказала новоназначенный посол Китайской Народной Республики в Азербайджане Лу Мэй на брифинге в Баку.

Посол подчеркнула, что китайские компании продолжают активно участвовать в реализации энергетических проектов в Азербайджане.

По ее словам, в рамках достигнутых договоренностей Китай инвестирует в строительство солнечной электростанции мощностью 100 мегаватт в Гобустане, а также рассматривает перспективы сотрудничества в области оффшорной ветроэнергетики и систем хранения энергии.

"Мы надеемся на дальнейшее расширение сотрудничества в области возобновляемых источников энергии, что будет способствовать устойчивому развитию наших стран", - отметила Лу Мэй.