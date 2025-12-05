吉尔吉斯斯坦总统向巴基斯坦投资者推介大型项目，强调GSP+优势

比什凯克，吉尔吉斯斯坦，12月4日。吉尔吉斯斯坦正在启动根据《吉尔吉斯共和国至2030年国家发展计划》实施的大型项目，吉尔吉斯斯坦总统萨迪尔·扎帕罗夫在伊斯兰堡举行的吉尔吉斯斯坦—巴基斯坦投资对话会上表示，Trend援引吉尔吉斯总统新闻处报道。

他说：“我们已通过《吉尔吉斯共和国至2030年国家发展计划》，并在其框架下实施国家级大型项目：大型滑雪度假区‘阿拉套度假村’，生态友好型城市‘阿斯曼’，特殊金融与投资区‘塔姆奇’，坎巴尔阿塔-1水电站建设项目，以及中吉乌铁路建设项目。”

商务论坛的参与者获得了有关吉尔吉斯斯坦投资机会的详细信息，特别关注与巴基斯坦扩大贸易、经济和投资合作的前景。

巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫欢迎吉尔吉斯商业代表团，并表示相信论坛之后双方将能够宣布发展贸易合作、创建合资企业以及在教育、医疗保健和其他多个领域开展新投资。

总理强调，目前有超过8,000名巴基斯坦学生在吉尔吉斯斯坦的医科大学就读。为此，他表示双方已同意建立联合认证机制，使毕业生能够在吉尔吉斯斯坦和巴基斯坦自由就业。

萨迪尔·扎帕罗夫强调，加强和发展相关对外关系对每个国家的经济发展具有重要意义。

他指出，吉尔吉斯斯坦和巴基斯坦在实现贸易与经济伙伴关系潜力方面拥有所有必要条件。

他说：“吉尔吉斯共和国位于欧亚大陆的中心，在连接欧洲和亚洲方面发挥着重要的桥梁作用。如果吉尔吉斯斯坦和巴基斯坦利用交通与过境机制以及其他便利工具，无疑将能够开启通往彼此数百万美元全球市场的大门。

例如，作为欧亚经济联盟成员并拥有GSP+地位，吉尔吉斯斯坦可以在贸易和经济合作框架内成为巴基斯坦进入欧洲和欧亚经济联盟市场的桥梁。”