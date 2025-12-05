2025年10月哈萨克斯坦国际汇款增长

阿斯塔纳，哈萨克斯坦，12月5日。2025年10月，哈萨克斯坦通过国际汇款系统（IMTS）共向境外发送152,900笔交易，总额达681亿坚戈（1.345亿美元），Trend援引哈萨克斯坦国家银行数据报道。

与2025年9月相比，向境外发送的汇款笔数增加2.4%，但交易金额下降4.9%。

收取来自哈萨克斯坦最多汇款的国家包括：

俄罗斯：214亿坚戈（4.24亿美元，占总额31.4%）

乌兹别克斯坦：208亿坚戈（4.13亿美元，占30.6%）

土耳其：123亿坚戈（2.44亿美元，占18.1%）

格鲁吉亚：36亿坚戈（7,100万美元，占5.3%）

吉尔吉斯斯坦：24亿坚戈（4,800万美元，占3.5%）

2025年10月，通过IMTS发送的汇款总计157,200笔，金额达701亿坚戈（1.39亿美元）。与9月相比，交易数量增加2.2%，但交易金额下降5.2%。

哈萨克斯坦的银行和Kazpost通过Zolotaya Korona、西联、MoneyGram、UPT及其他IMTS提供汇款服务，供国内居民进行国内与跨境收付款。

2025年10月，国内汇款占全部交易数量的2.7%和总交易额的2.9%；而国际汇款则占97.3%的交易笔数和97.1%的金额。