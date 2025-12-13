Weekly review of Azerbaijan's precious metals market

BAKU, Azerbaijan, December 13. The price of an ounce of gold in Azerbaijan rose by 99.1 manat ($58.2), or 1.39%, over the week, Trend reports.
The weighted average cost of an ounce of gold decreased by 6.95 manat ($4.09), or 0.1%, compared to last week's figure, totaling 7,167 manat ($4,215).
|
Gold ounce value change
|
December 1
|
7,219 manat ($4,246)
|
December 8
|
7,154 manat ($4,207)
|
December 2
|
7,171 manat ($4,217)
|
December 9
|
7,116 manat ($4,185)
|
December 3
|
7,178 manat ($4,221)
|
December 10
|
7,151 manat ($4,206)
|
December 4
|
7,134 manat ($4,196)
|
December 11
|
7,163 manat ($4,213)
|
December 5
|
7,169 manat ($4,216)
|
December 12
|
7,253 manat ($4,266)
|
Average weekly rate
|
7,174 manat ($4,219)
|
Average weekly rate
|
7,167 manat ($4,215)
This week, the price of an ounce of silver in Azerbaijan rose by 9.35 manat ($5.50), or 9.5% The weighted average cost of an ounce of silver amounted to 102.8 manat ($60.4), up 4.59 manat ($2.70), or 4.7%, more than last week's figure.
|
Silver ounce value change
|
December 1
|
97.3 manat ($57.2)
|
December 8
|
98.5 manat ($57.9)
|
December 2
|
97.2 manat ($57.1)
|
December 9
|
98.9 manat ($58.1)
|
December 3
|
99.8 manat ($58.7)
|
December 10
|
103.8 manat ($61)
|
December 4
|
98.8 manat ($58.7)
|
December 11
|
105.2 manat ($61.8)
|
December 5
|
98.1 manat ($57.7)
|
December 12
|
107.8 manat ($63.4)
|
Average weekly rate
|
98.3 manat ($57.8)
|
Average weekly rate
|
102.8 manat ($60.4)
The price of an ounce of platinum in Azerbaijan increased by 57.6 manat ($33.8), or 2%, this week. The weighted average cost of an ounce of platinum rose to 2,837 manat ($1,668), up 14.7 manat ($8.65), or 0.5%, compared to last week's figure.
|
Platinum ounce value change
|
December 1
|
2,880 manat ($1,693)
|
December 8
|
2,827 manat ($1,662)
|
December 2
|
2,798 manat ($1,645)
|
December 9
|
2,808 manat ($1,651)
|
December 3
|
2,806 manat ($1,650)
|
December 10
|
2,838 manat ($1,669)
|
December 4
|
2,824 manat ($1,661)
|
December 11
|
2,830 manat ($1,664)
|
December 5
|
2,806 manat ($1,650)
|
December 12
|
2,885 manat ($1,696)
|
Average weekly rate
|
2,823 manat ($1,660)
|
Average weekly rate
|
2,837 manat ($1,668)
During the week, the price of an ounce of palladium in Azerbaijan rose by 64.3 manat ($37.8), or 2.58%. The weighted average price of an ounce of palladium stood at 2,525 manat ($1,485), which is 61.9 manat ($36.4), or 2.51%, more compared to last week.
|
Palladium ounce value change
|
December 1
|
2,451 manat ($1,441)
|
December 8
|
2,494 manat ($1,466)
|
December 2
|
2,422 manat ($1,424)
|
December 9
|
2,510 manat ($1,476)
|
December 3
|
2,491 manat ($1,465)
|
December 10
|
2,555 manat ($1,502)
|
December 4
|
2,465 manat ($1,449)
|
December 11
|
2,510 manat ($1,476)
|
December 5
|
2,488 manat ($1,463)
|
December 12
|
2,558 manat ($1,504)
|
Average weekly rate
|
2,463 manat ($1,448)
|
Average weekly rate
|
2,525 manat ($1,485)
