Weekly review of Azerbaijan's precious metals market

Economy Materials 22 March 2026 13:00 (UTC +04:00)
Sadig Javadov
BAKU, Azerbaijan, March 22. The price of one troy ounce of gold (31.1034768 grams) in Azerbaijan decreased by 279.0125 manat ($164.12), or 3.3%, over the week, Trend reports, citing the Central Bank of Azerbaijan (CBA).

The weighted average price of one troy ounce of gold dropped by 309.108875 manat ($181.83), or 3.5%, compared to the previous week, coming in at 8,453 manat ($4,970).

Gold ounce value change

March 9

-

March 16

-

March 10

8,781 manat ($5,165)

March 17

8,524 manat ($5,010)

March 11

8,847 manat ($5,204)

March 18

8,564 manat ($5,040)

March 12

8,743 manat ($5,142)

March 19

8,478 manat ($4,990)

March 13

8,678 manat ($5,104)

March 20

-

Average weekly rate

8,762 manat ($5,154)

Average weekly rate

8,453 manat ($4,970)

This week, the price of one troy ounce of silver in Azerbaijan fell by 7.6 manat ($4.47), or 5.6%. The average price of one troy ounce of silver was 134.7 manat ($79.2), which is 12.12 manat ($7.13), or 8.3% less than the previous week.

Silver ounce value change

March 9

-

March 16

136.39 manat ($80.23)

March 10

150.3 manat ($88.4)

March 17

140 manat ($82.3)

March 11

150.02 manat ($88.25)

March 18

133.6 manat ($78.6)

March 12

143.6 manat ($84.4)

March 19

128.77 manat ($75.7)

March 13

143.4 manat ($84.3)

March 20

-

Average weekly rate

146.8 manat ($86.3)

Average weekly rate

134.7 manat ($79.2),

The price of one troy ounce of platinum in Azerbaijan fell by 20.4 manat ($12), or 0.6%. The average price of one ounce of platinum went down by 130 manat ($74.5), or 3.5%, compared to the previous week, to 3,566 manat ($2,100).

Platinum ounce value change

March 9

-

March 16

3,504 manat ($2,060)

March 10

3,718 manat ($2,187)

March 17

3,693 manat ($2,170)

March 11

3,754 manat ($3,754)

March 18

3,583 manat ($2,110)

March 12

3,666 manat ($2,156)

March 19

3,484 manat ($2,050)

March 13

3,645 manat ($2,144)

March 20

-

Average weekly rate

3,696 manat ($2,174)

Average weekly rate

3,566 manat ($2,100)

During the week, the price of one troy ounce of palladium in Azerbaijan decreased by 106.9 manat ($62.9), or 4%. The average price of one ounce of palladium declined by 140.5 manat ($82.6), or 5%, compared to the previous week, to 2,678 manat ($1,580).

Palladium ounce value change

March 9

-

March 16

2,676 manat ($1,570)

March 10

2,862 manat ($1,683)

March 17

2,768 manat ($1,630)

March 11

2,850 manat ($1,676)

March 18

2,697 manat ($1,590)

March 12

2,787 manat ($1,639)

March 19

2,569 manat ($1,510)

March 13

2,774 manat ($1,631)

March 20

-

Average weekly rate

2,818 manat ($1,657)

Average weekly rate

2,678 manat ($1,580)

Since International Women’s Day on March 8, 2026, lands on a Sunday, the next working day, Monday, March 9, is also taken as a non-working day according to Azerbaijan’s Labor Code. At the same time, March 20 is marked as a non-working day because of the Novruz and Ramadan holidays. So, the data for those dates hasn't come out yet.

