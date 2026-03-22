Weekly review of Azerbaijan's precious metals market

BAKU, Azerbaijan, March 22. The price of one troy ounce of gold (31.1034768 grams) in Azerbaijan decreased by 279.0125 manat ($164.12), or 3.3%, over the week, Trend reports, citing the Central Bank of Azerbaijan (CBA).
The weighted average price of one troy ounce of gold dropped by 309.108875 manat ($181.83), or 3.5%, compared to the previous week, coming in at 8,453 manat ($4,970).
|
Gold ounce value change
|
March 9
|
-
|
March 16
|
-
|
March 10
|
8,781 manat ($5,165)
|
March 17
|
8,524 manat ($5,010)
|
March 11
|
8,847 manat ($5,204)
|
March 18
|
8,564 manat ($5,040)
|
March 12
|
8,743 manat ($5,142)
|
March 19
|
8,478 manat ($4,990)
|
March 13
|
8,678 manat ($5,104)
|
March 20
|
-
|
Average weekly rate
|
8,762 manat ($5,154)
|
Average weekly rate
|
8,453 manat ($4,970)
This week, the price of one troy ounce of silver in Azerbaijan fell by 7.6 manat ($4.47), or 5.6%. The average price of one troy ounce of silver was 134.7 manat ($79.2), which is 12.12 manat ($7.13), or 8.3% less than the previous week.
|
|
March 9
|
-
|
March 16
|
136.39 manat ($80.23)
|
March 10
|
150.3 manat ($88.4)
|
March 17
|
140 manat ($82.3)
|
March 11
|
150.02 manat ($88.25)
|
March 18
|
133.6 manat ($78.6)
|
March 12
|
143.6 manat ($84.4)
|
March 19
|
128.77 manat ($75.7)
|
March 13
|
143.4 manat ($84.3)
|
March 20
|
-
|
Average weekly rate
|
146.8 manat ($86.3)
|
Average weekly rate
|
134.7 manat ($79.2),
The price of one troy ounce of platinum in Azerbaijan fell by 20.4 manat ($12), or 0.6%. The average price of one ounce of platinum went down by 130 manat ($74.5), or 3.5%, compared to the previous week, to 3,566 manat ($2,100).
|
Platinum ounce value change
|
March 9
|
-
|
March 16
|
3,504 manat ($2,060)
|
March 10
|
3,718 manat ($2,187)
|
March 17
|
3,693 manat ($2,170)
|
March 11
|
3,754 manat ($3,754)
|
March 18
|
3,583 manat ($2,110)
|
March 12
|
3,666 manat ($2,156)
|
March 19
|
3,484 manat ($2,050)
|
March 13
|
3,645 manat ($2,144)
|
March 20
|
-
|
Average weekly rate
|
3,696 manat ($2,174)
|
Average weekly rate
|
3,566 manat ($2,100)
During the week, the price of one troy ounce of palladium in Azerbaijan decreased by 106.9 manat ($62.9), or 4%. The average price of one ounce of palladium declined by 140.5 manat ($82.6), or 5%, compared to the previous week, to 2,678 manat ($1,580).
|
Palladium ounce value change
|
March 9
|
-
|
March 16
|
2,676 manat ($1,570)
|
March 10
|
2,862 manat ($1,683)
|
March 17
|
2,768 manat ($1,630)
|
March 11
|
2,850 manat ($1,676)
|
March 18
|
2,697 manat ($1,590)
|
March 12
|
2,787 manat ($1,639)
|
March 19
|
2,569 manat ($1,510)
|
March 13
|
2,774 manat ($1,631)
|
March 20
|
-
|
Average weekly rate
|
2,818 manat ($1,657)
|
Average weekly rate
|
2,678 manat ($1,580)
Since International Women’s Day on March 8, 2026, lands on a Sunday, the next working day, Monday, March 9, is also taken as a non-working day according to Azerbaijan’s Labor Code. At the same time, March 20 is marked as a non-working day because of the Novruz and Ramadan holidays. So, the data for those dates hasn't come out yet.
