Azerbaijani currency to world currency rates for April 28

Sadig Javadov
BAKU, Azerbaijan, April 28. The Central Bank of Azerbaijan (CBA) has announced the official exchange rates for April 28, Trend reports via the CBA.

The official exchange rate of the U.S. dollar to the manat remained unchanged at 1.7 manat.

The exchange rate for 1 euro was 1.9911 manat, for 1 Turkish lira was 0.0377 manat, and for 100 Russian rubles was 2.2677 manat.

Currencies

Code

Exchange rate

1 US dollar

USD

1.7

1 euro

EUR

1.9911

1 Australian dollar

AUD

1.2211

1 Belarusian ruble

BYN

0.5824

1 UAE dirham

AED

0.4628

100 South Korean won

KRW

0.1154

1 Czech crown

CZK

0.0817

1 Chinese yuan

CNY

0.249

1 Danish krone

DKK

0.2665

1 Georgian lari

GEL

0.6324

1 Hong Kong dollar

HKD

0.217

1 Indian rupee

INR

0.018

1 British pound sterling

GBP

2.3002

1 Swedish krona

SEK

0.1839

1 Swiss franc

CHF

2.1605

1 Israeli shekel

ILS

0.5705

1 Canadian dollar

CAD

1.2469

1 Kuwaiti dinar

KWD

5.5232

100 Kazakh tenge

KZT

0.3701

1 Qatari rial

QAR

0.4663

1 Kyrgyz som

KGS

0.0194

100 Hungarian forints

HUF

0.5465

1 Moldovan leu

MDL

0.0982

1 Norwegian krone

NOK

0.1826

100 Uzbek som

UZS

0.0141

100 Pakistani rupees

PKR

0.6091

1 Polish zloty

PLN

0.4684

1 Romanian leu

RON

0.3913

100 Russian rubles

RUB

2.2677

1 Serbian dinar

RSD

0.017

1 Singapore dollar

SGD

1.3336

1 Saudi rial

SAR

0.4532

1 SDR (Special Drawing Rights of the IMF)

XDR

2.3334

1 Turkish lira

TRY

0.0377

1 Turkmen manat

TMT

0.4857

1 Ukrainian hryvnia

UAH

0.0386

100 Japanese yen

JPY

1.0686

1 New Zealand dollar

NZD

1.0029

