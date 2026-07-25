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Iran releases currency exchange rates for July 25

Economy News 25 July 2026 09:25 (UTC +04:00)
Iran releases currency exchange rates for July 25
Photo: Trend News Agency
Elnur Baghishov
Elnur Baghishov
Economics Journalist Read more

BAKU, Azerbaijan, July 25. The Central Bank of Iran (CBI) has released the official exchange rates for foreign currencies as of July 25.

According to the CBI's announced rates, the value of 44 currencies went up, while 2 currencies fell compared to July 23.

The official rate for $1 is 1,414,300 rials, while one euro is valued at 1,610,084 rials. On July 23, the euro was priced at 1,602,711 rials.

Currency

Rial on July 25

Rial on July 23

1 US dollar

USD

1,414,300

1,404,259

1 British pound

GBP

1,886,895

1,878,323

1 Swiss franc

CHF

1,731,469

1,726,250

1 Swedish króna

SEK

145,782

144,956

1 Norwegian krone

NOK

147,727

146,240

1 Danish krone

DKK

215,366

214,386

1 Indian rupee

INR

14,679

14,552

1 UAE Dirham

AED

385,106

382,371

1 Kuwaiti dinar

KWD

4,561,013

4,529,637

100 Pakistani rupees

PKR

509,182

505,454

100 Japanese yen

JPY

863,821

861,064

1 Hong Kong dollar

HKD

189,347

179,094

1 Omani rial

OMR

3,674,637

3,648,527

1 Canadian dollar

CAD

1,004,445

996,946

1 New Zealand dollar

NZD

820,320

817,409

1 South African rand

ZAR

85,196

85,671

1 Turkish lira

TRY

29,871

29,740

1 Russian ruble

RUB

18,125

17,894

1 Qatari riyal

QAR

388,544

385,785

100 Iraqi dinars

IQD

107,917

107,180

1 Syrian pound

SYP

11,591

11,506

1 Australian dollar

AUD

989,318

982,966

1 Saudi riyal

SAR

377,147

374,469

1 Bahraini dinar

BHD

3,761,436

3,734,731

1 Singapore dollar

SGD

1,986,319

1,087,942

100 Bangladeshi takas

BDT

1,144,868

1,137,836

10 Sri Lankan rupees

LKR

42,064

41,752

1 Myanmar kyat

MMK

673

669

100 Nepalese rupees

NPR

916,994

909,062

1 Libyan dinar

LYD

221,021

218,859

1 Chinese yuan

CNY

208,860

207,421

100 Thai baht

THB

4,204,375

4,159,629

1 Malaysian ringgit

MYR

345,709

343,599

1,000 South Korean won

KRW

967,940

950,951

1 Jordanian dinar

JOD

1,994,781

1,980,619

1 euro

EUR

1,610,084

1,602,711

100 Kazakh tenge

KZT

298,056

300,380

1 Georgian lari

GEL

539,603

535,623

1,000 Indonesian rupiah

IDR

78,945

78,431

1 Afghan afghani

AFN

21,462

21,006

1 Belarusian ruble

BYN

492,770

488,268

1 Azerbaijani manat

AZN

831,941

826,006

100 Philippine pesos

PHP

2,291,270

2,273,318

1 Tajik somoni

TJS

152,921

151,979

1 Turkmen manat

TMT

404,086

401,570

Venezuelan bolívar

VES

1,915

1,907

The CBI adopted the SANA system for currency exchange offices, where one euro costs 1,724,354 rials and $1 costs 1,514,675.

On the black market, $1 is worth about 1.92-1.95 million rials, while one euro is worth 2,19-2,22 million rials.

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