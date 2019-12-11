Итальянская STM Technologies поставит оборудование в Узбекистан

11 декабря 2019 11:07 (UTC+04:00)

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