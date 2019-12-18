С начала 2020 г. в Азербайджане будет отменен упрощенный налог для лиц, строящих здания

18 декабря 2019 16:59 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В связи с налогообложением строительства зданий в законе «О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджана», утвержденного Милли Меджлисом (парламентом) 29 ноября 2019 году, в Налоговый кодекс внесен ряд поправок, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство налогов.

Так, с первого января 2020 года отменяется упрощенный налог для лиц, занимающихся строительством зданий, налоговые обязательства этими лицами будут выполняться единым методом - как плательщика НДС и налога от прибыли.

Налогоплательщик, начавший строительно-монтажные работы объекта до этой даты и применяющий метод упрощенного налогообложения, будет выплачивать налоги в прежнем порядке.

Налогоплательщики, начавшие строительно-монтажные работы с 1 декабря 2019 года, до 1 января 2020 года имеют право выбрать метод налогообложения.

Согласно п. 2.2. закона, налогоплательщик, приступивший к строительно-монтажным работам с 1 декабря 2019 года, должен до 1 января 2020 года представить в налоговый орган, в котором он зарегистрирован, форму с информацией о методе выбранного налогообложения. В противном случае налоговые обязательства по построенным зданиям будут подсчитываться в порядке, установленном законом «О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджана», то есть, методом НДС и налога от прибыли. Поэтому предприниматели, занимающиеся строительством зданий, до 1 января должны проинформировать (упрощенный налог или НДС и налог от прибыли) о методе налога за здания, в которых начаты строительно-монтажные работы в декабре 2019 года.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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